Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Пенза, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Пензы
Кинотеатры
Синема 5
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
чт
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
12:25
от 380 ₽
16:00
от 380 ₽
19:35
от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:35
от 440 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
16:05
от 350 ₽
20:30
от 440 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:05
от 440 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:50
от 340 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:25
от 440 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
13:55
от 350 ₽
23:10
от 440 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:45
от 340 ₽
13:50
от 350 ₽
18:30
от 440 ₽
21:35
от 440 ₽
Левша
приключения
2026, Россия
2D
14:30
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
19:15
от 440 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
18:40
от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:55
от 340 ₽
13:05
от 350 ₽
14:15
от 350 ₽
16:35
от 350 ₽
18:55
от 440 ₽
21:15
от 440 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
16:20
от 350 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
22:40
от 440 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:15
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
15:25
от 350 ₽
20:40
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667