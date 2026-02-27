Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:25 от 380 ₽ 16:00 от 380 ₽ 19:35 от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:35 от 440 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
16:05 от 350 ₽ 20:30 от 440 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:05 от 440 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:50 от 340 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:25 от 440 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
13:55 от 350 ₽ 23:10 от 440 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:45 от 340 ₽ 13:50 от 350 ₽ 18:30 от 440 ₽ 21:35 от 440 ₽
Левша
Левша приключения 2026, Россия
2D
14:30 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
19:15 от 440 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
18:40 от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:55 от 340 ₽ 13:05 от 350 ₽ 14:15 от 350 ₽ 16:35 от 350 ₽ 18:55 от 440 ₽ 21:15 от 440 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
16:20 от 350 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
22:40 от 440 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:15 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:25 от 350 ₽ 20:40 от 440 ₽
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
