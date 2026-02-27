Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Берлин Синема»

Расписание сеансов кинотеатра «Берлин Синема»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
22:30 от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:55 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:35 от 330 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
09:50 от 330 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:10 от 380 ₽ 15:50 от 380 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:25 от 380 ₽ 20:05 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
09:55 от 330 ₽ 13:05 от 350 ₽ 16:05 от 380 ₽ 18:05 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:25 от 370 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
16:40 от 380 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
10:05 от 330 ₽ 12:15 от 350 ₽ 18:35 от 450 ₽ 20:45 от 450 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
17:15 от 450 ₽
Простоквашино
Простоквашино приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:05 от 330 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:25 от 330 ₽ 11:55 от 350 ₽ 14:00 от 380 ₽ 17:30 от 450 ₽ 19:35 от 450 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:20 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:40 от 450 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
15:05 от 380 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
13:25 от 350 ₽ 15:20 от 380 ₽ 17:05 от 450 ₽ 19:20 от 450 ₽ 21:15 от 450 ₽ 23:10 от 370 ₽
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
