Торговый центр
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
22:30
от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:55
от 450 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:35
от 330 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
09:50
от 330 ₽
12:30
от 350 ₽
14:10
от 380 ₽
15:50
от 380 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:25
от 380 ₽
20:05
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:55
от 330 ₽
13:05
от 350 ₽
16:05
от 380 ₽
18:05
от 450 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:25
от 370 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
16:40
от 380 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
10:05
от 330 ₽
12:15
от 350 ₽
18:35
от 450 ₽
20:45
от 450 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
17:15
от 450 ₽
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:05
от 330 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:25
от 330 ₽
11:55
от 350 ₽
14:00
от 380 ₽
17:30
от 450 ₽
19:35
от 450 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:20
от 450 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:40
от 450 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
15:05
от 380 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
13:25
от 350 ₽
15:20
от 380 ₽
17:05
от 450 ₽
19:20
от 450 ₽
21:15
от 450 ₽
23:10
от 370 ₽
