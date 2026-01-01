Оповещения от Киноафиши
ТРЦ «Берлин»
​​​​​​​г. Пенза, пр. Строителей, 152Б
ТРЦ «Берлин» — это семейный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Пензе площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Берлин» расположен в районе Дальнее Арбеково на пересечении Ладожской улицы и проспекта Строителей.

На территории торгово-развлекательного центра «Берлин» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Frau Gross, Obuv.com, «Мир одежды и обуви» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Белорусская косметика» и др.), ювелирные салоны («Магия золота» и др.), магазины часов, туристическое агентство «Ваш тур», салон оптики «Имидж Оптика», цветочный магазин Flower lab, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Всеросийский банк развития регионов» и др.), студия маникюра «Лиса», студия солярия «Загорай», отделение «ТНС Энерго», магазин VAPE SHOP и химчистка «Берлин».

Кроме того, в ТРЦ «Берлин» функционируют современный многозальный кинотеатр «Berlin Cinema», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет детских товаров, «Академия ZOO», квесты Lost и детский развлекательный центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Дори Пицца», «Якитория» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Берлин» есть автомобильная открытая парковка.

г. Пенза, пр. Строителей, 152Б

Добраться до ТРЦ «Берлин» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Ладожской улице или проспекту Строителей до остановки «ТРЦ Берлин»

Магазины и фудкорт ТРЦ «Берлин»: 09.00 – 21.00;
Кинотеатр «Berlin Cinema»: 09.30 – 00.00;

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
