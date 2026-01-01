ТРЦ «Берлин» — это семейный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Пензе площадью более 18 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Берлин» расположен в районе Дальнее Арбеково на пересечении Ладожской улицы и проспекта Строителей.

На территории торгово-развлекательного центра «Берлин» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Frau Gross, Obuv.com, «Мир одежды и обуви» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики («Белорусская косметика» и др.), ювелирные салоны («Магия золота» и др.), магазины часов, туристическое агентство «Ваш тур», салон оптики «Имидж Оптика», цветочный магазин Flower lab, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Всеросийский банк развития регионов» и др.), студия маникюра «Лиса», студия солярия «Загорай», отделение «ТНС Энерго», магазин VAPE SHOP и химчистка «Берлин».

Кроме того, в ТРЦ «Берлин» функционируют современный многозальный кинотеатр «Berlin Cinema», продовольственный супермаркет «Пятерочка», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет детских товаров, «Академия ZOO», квесты Lost и детский развлекательный центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Дори Пицца», «Якитория» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Берлин» есть автомобильная открытая парковка.

Адрес:

г. Пенза, пр. Строителей, 152Б

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Берлин» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Ладожской улице или проспекту Строителей до остановки «ТРЦ Берлин»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Берлин»: 09.00 – 21.00;

Кинотеатр «Berlin Cinema»: 09.30 – 00.00;