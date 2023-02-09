Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Берлин Синема
Отзывы о кинотеатре Берлин Синема
Отзывы о кинотеатре Берлин Синема
Богдан лозыченко
9 февраля 2023, 12:01
Оценка
Цены бывают норм
9 февраля 2023, 12:01
0
0
Ответить
Ксения Бахметьева
28 января 2024, 08:19
Оценка
Часто ходим именно в этот кинотеатр, так как тут спокойно и комфортно, но вчера дочке и её подруге купила билеты онлайн, сама не пошла, так до них докопалась гардеробщица с таким словами: у вас точно есть билеты девочки, а то смотрите у нас охрана тут есть и она вас выкинет если у вас нет билетов. Честно оооочень не приятно.
28 января 2024, 08:19
0
0
Ответить
Егор Бедикин
30 декабря 2025, 12:38
Оценка
Пошол на кино писмо деду Морозу и лагает
30 декабря 2025, 12:38
0
0
Ответить
