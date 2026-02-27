Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пензы Кинотеатры Современник Расписание сеансов кинотеатра «Современник»

Расписание сеансов кинотеатра «Современник»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 вс 8 вт 10 вс 15 вт 17 вс 22 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
00:15 от 490 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:45 от 520 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
16:20 от 460 ₽ 00:10 от 490 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:20 от 420 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 420 ₽ 12:15 от 440 ₽ 16:40 от 460 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:00 от 440 ₽ 20:10 от 520 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 330 ₽ 14:00 от 360 ₽ 18:20 от 520 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:00 от 490 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:50 от 520 ₽ 00:30 от 490 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:10 от 440 ₽ 19:20 от 520 ₽ 23:00 от 360 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
14:30 от 460 ₽
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 420 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
16:20 от 460 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 310 ₽ 12:10 от 320 ₽ 12:50 от 440 ₽ 14:20 от 330 ₽ 15:00 от 460 ₽ 16:30 от 330 ₽ 18:40 от 380 ₽ 20:50 от 380 ₽
Убойные каникулы
Убойные каникулы комедия, триллер 2009, Канада
2D
22:30 от 520 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
14:15 от 460 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:50 от 420 ₽ 12:05 от 340 ₽ 14:05 от 460 ₽ 17:10 от 520 ₽ 21:40 от 520 ₽ 23:50 от 490 ₽
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
