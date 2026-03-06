Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Озерске
9 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 9 марта 2026 в Озерске
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ТРЦ «Фестиваль»
2D
10:10
10:40
12:10
12:40
14:10
16:10
18:10
20:10
22:10
Молодежный центр «Мир»
ул. Свердлова 42, Озерск
2D
10:00
от 250 ₽
