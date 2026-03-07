Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:20 12:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:50
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:30
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:50 19:00
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
23:00
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:20
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
18:30 20:50
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:05
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 21:10 22:00
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:40
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
10:30 16:15 20:20
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:10 10:40 12:10 12:40 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
22:20
