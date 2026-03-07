Оповещения от Киноафиши
Sky Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema»
Торговый центр
Сегодня
7
7
Завтра
8
8
пн
9
вт
10
ср
11
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
10:20
12:30
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
14:50
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:30
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
16:50
19:00
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
23:00
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:20
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
2D
18:30
20:50
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
18:05
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:10
22:00
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
14:40
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
10:30
16:15
20:20
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:10
10:40
12:10
12:40
14:10
16:10
18:10
20:10
22:10
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
22:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
