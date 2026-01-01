В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%

Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»?

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах