Кинотеатр Sky Cinema (Озерск) на карте

Кинотеатр Sky Cinema (Озерск) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

1.1 км
Октябрь просп. Карла Маркса, 30
5
2.4 км
Молодежный центр «Мир» ул. Свердлова 42, Озерск
5
16.6 км
Россия ул. Ленина, 59
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
