ТРЦ «Фестиваль» – это новый торгово-развлекательный центр в Озерске, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Фестиваль» расположен в южной части Озерска, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского – одной из основных транспортных магистралей города.



На территории торгового центра «Фестиваль» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Kari, «Монро» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазин товаров для дома («Посуда» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны («Золотой» и др.), магазин часов, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон» и др.), салон оптики «Оптик-центр», мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, банкоматы, аптека ««Не Болей»» и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Фестиваль» функционируют современный многозальный кинотеатр «Скай Синема», продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники, мебельные магазины и развлекательный центр SKY GAME (спортивные симуляторы, силомеры, симуляторы стрельбы, аэрохоккей и др.).



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится несколько кафе и ресторанов (Subway, пиццерия Gold Pizza и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» есть бесплатная автомобильная парковка.



Адрес:

Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Фестиваль» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Дзержинского до остановки «Фестиваль»



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Фестиваль»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр Sky Cinema: 10.00 – 00.00.