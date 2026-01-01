Оповещения от Киноафиши
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а
+7 (932) 300-15-75

ТРЦ «Фестиваль» – это новый торгово-развлекательный центр в Озерске, включающий в себя торговую зону, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Фестиваль» расположен в южной части Озерска, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского – одной из основных транспортных магистралей города.

На территории торгового центра «Фестиваль» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Kari, «Монро» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазин товаров для дома («Посуда» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны («Золотой» и др.), магазин часов, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон» и др.), салон оптики «Оптик-центр», мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, банкоматы, аптека ««Не Болей»» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Фестиваль» функционируют современный многозальный кинотеатр «Скай Синема», продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники, мебельные магазины и развлекательный центр SKY GAME (спортивные симуляторы, силомеры, симуляторы стрельбы, аэрохоккей и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится несколько кафе и ресторанов (Subway, пиццерия Gold Pizza и др.). 
Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» есть бесплатная автомобильная парковка.
 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а

Добраться до ТРЦ «Фестиваль» можно следующим образом: 
 
1.    На любом общественном транспорте, идущем по улице Дзержинского до остановки «Фестиваль»
 
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Фестиваль»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр Sky Cinema: 10.00 – 00.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
