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TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
Расписание TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата (2008) в Оренбурге на сегодня
Расписание TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата (2008) в Оренбурге на сегодня
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Травиата
драма, музыка
2008 / Австрия / Германия
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