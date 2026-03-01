Оповещения от Киноафиши
Фильмы
TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле
Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
31
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
19:00
от 500 ₽
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
