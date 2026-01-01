Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах

Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента

«Уверен в полном провале»: что будут смотреть в сентябре-2026 и какой российский сериал уже успел всех рассорить

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Спустя 23 года стало понятно, почему в финале «Властелина колец» было три орла: «О боже»

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов