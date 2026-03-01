Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Оренбурге 11 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Оренбурге

Вся информация о фильме
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
12:00 от 350 ₽ 20:10 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
14:45 от 370 ₽ 19:25 от 650 ₽ 23:35 от 300 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:20 от 290 ₽ 12:20 от 310 ₽ 17:05 от 350 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
20:30 от 400 ₽
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
