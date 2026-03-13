Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Оренбурге 17 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 17 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:15 14:45 18:50
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:15 от 600 ₽ 12:40 от 200 ₽ 14:40 от 200 ₽ 16:25 от 200 ₽ 18:55 от 200 ₽ 20:55 от 200 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 210 ₽ 12:25 от 210 ₽ 14:40 от 210 ₽ 16:55 от 210 ₽ 19:05 от 210 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
11:00 от 250 ₽ 16:55 от 250 ₽
