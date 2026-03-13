Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Оренбурге
15 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 15 марта 2026 в Оренбурге
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:00
13:00
19:30
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:15
от 600 ₽
12:40
от 350 ₽
14:40
от 400 ₽
16:25
от 400 ₽
18:55
от 450 ₽
20:55
от 450 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15
от 350 ₽
12:25
от 410 ₽
14:40
от 490 ₽
16:55
от 490 ₽
19:05
от 500 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
10:30
от 350 ₽
12:35
от 350 ₽
14:35
от 470 ₽
17:50
от 470 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
11:10
от 350 ₽
13:15
от 470 ₽
14:55
от 470 ₽
19:15
от 470 ₽
Сокол
г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
11:00
от 250 ₽
13:00
от 300 ₽
