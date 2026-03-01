Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
13:05 22:20
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:00 от 350 ₽ 14:05 от 450 ₽ 16:10 от 450 ₽ 19:55 от 550 ₽ 22:05 от 250 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
14:40 от 370 ₽ 19:00 от 380 ₽ 23:00 от 300 ₽ 01:10 от 300 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
12:10 от 310 ₽ 16:15 от 350 ₽ 20:20 от 370 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
14:55 от 470 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
14:30 от 400 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
18:50 от 400 ₽
