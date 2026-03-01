Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Оренбурге 11 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 11 марта 2026 в Оренбурге

Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:05 от 350 ₽ 14:15 от 450 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
12:20 от 350 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
12:00 от 300 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:05 от 250 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
