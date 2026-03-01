Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Драники, 2025 в Оренбурге 4 марта 2026

Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Оренбурге

Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:25 от 350 ₽ 16:40 от 450 ₽ 16:45 от 450 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:10 от 250 ₽ 12:20 от 350 ₽ 14:10 от 370 ₽ 20:00 от 380 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 290 ₽ 14:20 от 350 ₽ 18:25 от 370 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
18:25 от 250 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
19:10 от 250 ₽
