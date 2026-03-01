Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Драники, 2025 в Оренбурге

Расписание сеансов Драники, 2025 в Оренбурге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
15:10 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:10 от 250 ₽ 12:20 от 350 ₽ 20:00 от 450 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 350 ₽ 14:20 от 490 ₽ 18:25 от 500 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
18:25 от 470 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:25 от 350 ₽ 18:50 от 470 ₽
