Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Оренбурге 8 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 8 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
10:05
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
21:00 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:10 от 250 ₽ 16:45 от 400 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
12:50 от 530 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
13:50 от 510 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
13:45 от 470 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
10:00 от 250 ₽
