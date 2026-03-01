Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Оренбурге 4 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 4 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
10:45 13:20 15:30 17:20
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
14:35 от 450 ₽ 21:10 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:10 от 300 ₽ 11:15 от 570 ₽ 14:30 от 370 ₽ 16:00 от 370 ₽ 19:35 от 380 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 290 ₽ 14:50 от 350 ₽ 19:45 от 370 ₽ 22:10 от 390 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
11:25 от 250 ₽ 13:40 от 250 ₽ 15:50 от 250 ₽ 19:10 от 300 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
12:15 от 250 ₽ 13:40 от 300 ₽ 16:30 от 250 ₽ 18:40 от 250 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
14:15 от 300 ₽
