Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Оренбурге
11 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 11 марта 2026 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
13:55
от 350 ₽
18:20
от 550 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
12:30
от 350 ₽
18:25
от 350 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
15:05
от 350 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
17:20
от 250 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
14:35
от 300 ₽
20:00
от 250 ₽
Сокол
г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
22:25
от 400 ₽
