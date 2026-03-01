Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Оренбурге 3 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 3 марта 2026 в Оренбурге

Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:05 от 350 ₽ 15:00 от 450 ₽ 19:45 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
16:10 от 200 ₽ 18:10 от 200 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:30 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽ 19:30 от 200 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
21:10 от 400 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
18:05 от 530 ₽ 21:00 от 400 ₽ 23:15 от 300 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
19:10 от 250 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
