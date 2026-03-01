Оповещения от Киноафиши
Русский
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Оренбурге 1 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 1 марта 2026 в Оренбурге

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:05 от 350 ₽ 15:00 от 450 ₽ 19:45 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
16:10 от 400 ₽ 21:00 от 450 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:30 от 350 ₽ 15:00 от 490 ₽ 19:30 от 500 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
21:10 от 470 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
13:50 от 570 ₽ 20:40 от 470 ₽ 22:55 от 370 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
15:10 от 300 ₽
