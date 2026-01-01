Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Оренбург, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Семь вёрст до рассвета
Расписание Семь вёрст до рассвета (2025) в Оренбурге на сегодня
Расписание Семь вёрст до рассвета (2025) в Оренбурге на сегодня
Семь вёрст до рассвета
Федор Добронравов совершает подвиг, заманивая в ловушку нацистских оккупантов
драма, военный, исторический
2025 / Россия
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Время сиять
Отзывы
2026, Южная Корея, фэнтези, спорт
Интерстеллар
Рецензия
Отзывы
2014, США / Великобритания, фантастика
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Крипипаста: Синий малыш
Отзывы
2025, Новая Зеландия, ужасы
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Смотрели «Кавказскую пленницу» и другие хиты СССР? Тогда легко наберете в тесте 5/5: вспомните фильм по одному герою
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Помните Володю Шарапова из «Места встречи»? Вот как сейчас выглядит актер - в интернете появились свежие фото
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Новый сериал Amazon по Кингу — впервые окажемся не в Мэне, а в Лондоне, где бушует монстр родом из 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить