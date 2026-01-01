Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки

2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

НТВ, подвиньтесь: сразу 3 сериала Пятого канала правили летним ТВ-эфиром — детективы сейчас на вершине популярности

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)

Спустя 23 года стало понятно, почему в финале «Властелина колец» было три орла: «О боже»

Нашла замену «Первому отделу» на пару вечеров: 2 малоизвестных, но крепеньких детектива с хорошей интригой

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории