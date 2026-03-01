Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Оренбурге 1 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 1 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
21:00 23:00
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
17:20 от 450 ₽ 22:10 от 250 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
18:30 от 450 ₽ 22:45 от 350 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
17:10 от 490 ₽ 22:00 от 500 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
21:20 от 510 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
12:15 от 350 ₽ 18:20 от 570 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
21:50 от 400 ₽
