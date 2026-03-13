Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
20:30
от 550 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
12:15
от 350 ₽
18:25
от 450 ₽
22:35
от 350 ₽
00:45
от 350 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
21:55
от 450 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
23:20
от 450 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
17:20
от 570 ₽
20:55
от 470 ₽
