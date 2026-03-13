Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Оренбурге

Расписание сеансов Наследник, 2025 в Оренбурге

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
20:30 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
12:15 от 350 ₽ 18:25 от 450 ₽ 22:35 от 350 ₽ 00:45 от 350 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
21:55 от 450 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
23:20 от 450 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
17:20 от 570 ₽ 20:55 от 470 ₽
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Жемчуг
2025, Россия, драма
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
