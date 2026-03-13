Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге 18 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 18 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
15:20 19:55
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
09:55 от 350 ₽ 10:55 от 350 ₽ 13:20 от 350 ₽ 15:45 от 450 ₽ 18:10 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:15 от 300 ₽ 12:30 от 350 ₽ 16:00 от 600 ₽ 17:00 от 370 ₽ 18:35 от 380 ₽ 20:50 от 380 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 290 ₽ 14:55 от 350 ₽ 19:35 от 370 ₽
