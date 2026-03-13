Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге
14 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
20:50
от 400 ₽
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
10:30
14:30
17:10
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
09:55
от 350 ₽
10:55
от 350 ₽
13:20
от 350 ₽
15:45
от 450 ₽
18:10
от 550 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:15
от 250 ₽
12:30
от 350 ₽
16:00
от 650 ₽
18:35
от 450 ₽
20:50
от 450 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15
от 350 ₽
14:55
от 490 ₽
19:35
от 500 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
11:25
от 400 ₽
12:25
от 350 ₽
14:45
от 470 ₽
17:00
от 470 ₽
19:15
от 470 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:25
от 350 ₽
11:55
от 350 ₽
14:10
от 470 ₽
16:25
от 470 ₽
18:40
от 470 ₽
