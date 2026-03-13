Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 13 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
15:20 19:55
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
09:55 от 350 ₽ 10:55 от 350 ₽ 13:20 от 350 ₽ 15:45 от 450 ₽ 18:10 от 550 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:15 от 300 ₽ 12:30 от 350 ₽ 16:00 от 650 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:35 от 450 ₽ 20:50 от 450 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 290 ₽ 14:55 от 450 ₽ 19:35 от 450 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
12:25 от 350 ₽ 14:45 от 470 ₽ 17:00 от 470 ₽ 19:15 от 470 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
11:55 от 350 ₽ 14:10 от 470 ₽ 16:25 от 470 ₽ 18:40 от 470 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
