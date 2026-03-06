Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге
11 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
13:05
15:35
17:25
19:45
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:55
от 350 ₽
16:15
от 450 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
11:30
от 350 ₽
13:45
от 370 ₽
15:10
от 600 ₽
18:15
от 380 ₽
20:30
от 380 ₽
22:45
от 300 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
14:25
от 350 ₽
18:55
от 370 ₽
Сокол
г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
14:10
от 300 ₽
