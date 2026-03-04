Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге
6 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 6 марта 2026 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
13:05
15:35
17:25
19:45
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:55
от 350 ₽
16:15
от 450 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
11:30
от 350 ₽
13:45
от 400 ₽
15:10
от 650 ₽
18:15
от 450 ₽
20:30
от 450 ₽
22:45
от 350 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
10:05
от 350 ₽
12:00
от 350 ₽
14:55
от 470 ₽
16:15
от 470 ₽
19:15
от 470 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
11:00
от 350 ₽
11:50
от 350 ₽
14:05
от 470 ₽
16:20
от 470 ₽
19:20
от 470 ₽
19:50
от 570 ₽
Сокол
г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
14:10
от 300 ₽
