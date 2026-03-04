Оповещения от Киноафиши
Русский
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге 5 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 5 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
13:05 15:35 17:25 19:45
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:55 от 350 ₽ 16:15 от 450 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
11:30 от 350 ₽ 13:45 от 370 ₽ 15:10 от 600 ₽ 18:15 от 380 ₽ 20:30 от 380 ₽ 22:45 от 300 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
10:35 от 300 ₽ 12:05 от 300 ₽ 14:55 от 400 ₽ 16:15 от 400 ₽ 19:15 от 400 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:15 от 300 ₽ 11:00 от 300 ₽ 14:30 от 530 ₽ 16:40 от 400 ₽ 18:35 от 400 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
14:10 от 300 ₽
