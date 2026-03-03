Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге 3 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Оренбурге

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:00 13:40 15:00 16:00 17:40
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:55 от 350 ₽ 14:30 от 450 ₽ 17:55 от 450 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:25 от 200 ₽ 11:40 от 200 ₽ 12:45 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽ 16:50 от 200 ₽ 19:10 от 200 ₽ 20:20 от 600 ₽ 21:25 от 200 ₽ 22:35 от 600 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:20 от 210 ₽ 11:45 от 210 ₽ 12:45 от 210 ₽ 15:10 от 210 ₽ 16:10 от 210 ₽ 17:30 от 210 ₽ 19:50 от 210 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
10:10 от 300 ₽ 11:30 от 300 ₽ 12:15 от 300 ₽ 13:50 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:45 от 400 ₽ 17:45 от 400 ₽ 18:55 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽ 22:20 от 300 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:00 от 300 ₽ 10:25 от 300 ₽ 11:55 от 300 ₽ 12:45 от 300 ₽ 14:15 от 400 ₽ 15:15 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 17:30 от 400 ₽ 18:50 от 400 ₽ 19:45 от 400 ₽ 22:00 от 300 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
16:55 от 250 ₽
