Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Оренбурге
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:00
13:40
15:00
16:00
17:40
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:55
от 350 ₽
14:30
от 450 ₽
17:55
от 450 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:25
от 200 ₽
11:40
от 200 ₽
12:45
от 200 ₽
15:00
от 200 ₽
16:50
от 200 ₽
19:10
от 200 ₽
20:20
от 600 ₽
21:25
от 200 ₽
22:35
от 600 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:20
от 210 ₽
11:45
от 210 ₽
12:45
от 210 ₽
15:10
от 210 ₽
16:10
от 210 ₽
17:30
от 210 ₽
19:50
от 210 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
10:10
от 300 ₽
11:30
от 300 ₽
12:15
от 300 ₽
13:50
от 400 ₽
14:30
от 400 ₽
16:45
от 400 ₽
17:45
от 400 ₽
18:55
от 400 ₽
20:00
от 400 ₽
22:20
от 300 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:00
от 300 ₽
10:25
от 300 ₽
11:55
от 300 ₽
12:45
от 300 ₽
14:15
от 400 ₽
15:15
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
17:30
от 400 ₽
18:50
от 400 ₽
19:45
от 400 ₽
22:00
от 300 ₽
Сокол
г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
16:55
от 250 ₽
