Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Оренбурге 11 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 11 марта 2026 в Оренбурге

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:05 22:00
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:45 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽ 16:10 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:35 от 550 ₽ 22:50 от 250 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:30 от 250 ₽ 12:45 от 350 ₽ 15:00 от 370 ₽ 18:30 от 380 ₽ 20:45 от 380 ₽ 01:05 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше