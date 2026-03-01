Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Оренбурге
11 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 11 марта 2026 в Оренбурге
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:05
22:00
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:45
от 350 ₽
13:50
от 350 ₽
16:10
от 450 ₽
18:00
от 550 ₽
20:35
от 550 ₽
22:50
от 250 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:30
от 250 ₽
12:45
от 350 ₽
15:00
от 370 ₽
18:30
от 380 ₽
20:45
от 380 ₽
01:05
от 300 ₽
