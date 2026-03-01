Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Оренбурге 9 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 9 марта 2026 в Оренбурге

Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
10:00 23:10
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:45 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽ 16:10 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 20:35 от 550 ₽ 22:50 от 250 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:30 от 250 ₽ 12:45 от 350 ₽ 15:00 от 400 ₽ 18:30 от 450 ₽ 20:45 от 450 ₽ 01:05 от 350 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
13:55 от 510 ₽ 18:05 от 470 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
11:00 от 350 ₽ 12:40 от 350 ₽ 18:45 от 570 ₽ 19:40 от 570 ₽
