Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Оренбурге
7 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 7 марта 2026 в Оренбурге
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
10:00
23:10
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
11:45
от 350 ₽
13:50
от 350 ₽
16:10
от 450 ₽
18:00
от 550 ₽
20:35
от 550 ₽
22:50
от 250 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:30
от 250 ₽
12:45
от 350 ₽
15:00
от 400 ₽
18:30
от 450 ₽
20:45
от 450 ₽
01:05
от 350 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
13:55
от 510 ₽
18:05
от 470 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
15:10
от 470 ₽
19:30
от 470 ₽
