Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Оренбурге 10 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 10 марта 2026 в Оренбурге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
11:00 16:45 17:55 22:15
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:20 от 350 ₽ 12:30 от 350 ₽ 13:45 от 350 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:10 от 550 ₽ 20:20 от 550 ₽ 22:30 от 250 ₽ 23:00 от 250 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:20 от 200 ₽ 12:25 от 200 ₽ 14:30 от 200 ₽ 16:35 от 200 ₽ 20:20 от 200 ₽ 21:15 от 600 ₽ 22:25 от 200 ₽ 01:10 от 600 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 210 ₽ 11:10 от 210 ₽ 13:20 от 210 ₽ 14:45 от 210 ₽ 15:30 от 210 ₽ 17:40 от 210 ₽ 19:50 от 210 ₽ 22:00 от 210 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
20:20 от 250 ₽
