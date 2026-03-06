Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Оренбурге 7 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 7 марта 2026 в Оренбурге

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
12:10 16:55 21:15 23:20
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:20 от 350 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:10 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽ 20:20 от 550 ₽ 21:10 от 550 ₽ 23:20 от 250 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
10:20 от 300 ₽ 12:25 от 350 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:35 от 400 ₽ 20:20 от 450 ₽ 21:15 от 690 ₽ 22:25 от 350 ₽ 01:10 от 650 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
10:15 от 350 ₽ 11:10 от 410 ₽ 13:20 от 490 ₽ 14:45 от 490 ₽ 15:30 от 490 ₽ 17:40 от 490 ₽ 19:50 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
10:40 от 350 ₽ 12:45 от 350 ₽ 14:50 от 470 ₽ 16:55 от 470 ₽ 18:20 от 510 ₽ 19:00 от 470 ₽ 21:05 от 470 ₽ 23:10 от 370 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 13:10 от 470 ₽ 14:20 от 470 ₽ 15:20 от 470 ₽ 17:30 от 470 ₽ 19:40 от 470 ₽ 21:20 от 570 ₽ 22:40 от 370 ₽
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
2D
18:25 от 400 ₽
