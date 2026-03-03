Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Гуантанамера, 4 марта 2026 в Оренбурге

Вся информация о фильме
Кинодом г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
19:30
Космос г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:10 от 350 ₽ 16:45 от 450 ₽
Мармелад Синема Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
00:55 от 300 ₽
Мистер Фёст г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
12:30 от 310 ₽
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
16:10 от 250 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
2D
15:50 от 300 ₽
