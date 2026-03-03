Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Оренбурге
3 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 3 марта 2026 в Оренбурге
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
19:30
Космос
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
2D
10:10
от 350 ₽
16:45
от 450 ₽
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
00:55
от 200 ₽
Мистер Фёст
г. Оренбург, Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
2D
12:30
от 210 ₽
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
2D
16:10
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
