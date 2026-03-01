Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Оренбурге
18 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 18 марта 2026 в Оренбурге
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
17:40
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
16:40
от 370 ₽
