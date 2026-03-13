Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Оренбурге
17 марта 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 17 марта 2026 в Оренбурге
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинодом
г. Оренбург, ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
2D
17:40
Мармелад Синема
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
2D
16:40
от 200 ₽
