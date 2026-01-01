Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Оренбурга
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Скидки и акции
Сокол
г. Оренбург, просп. Победы, 132
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:45
от 250 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:00
от 300 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:10
от 300 ₽
Еще 2 фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
