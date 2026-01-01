Оповещения от Киноафиши
Сокол г. Оренбург, просп. Победы, 132
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:45 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:00 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:10 от 300 ₽
Еще 2 фильма
