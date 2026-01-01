Подарочные сертификаты / Сокол В кинотеатра "Сокол "вы можете приобрести подарочные сертификаты для друзей и родных на все ближайшие праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта! Сертификат - это лучший подарок для любителей кино! У нас есть сертификат на 1 билет 📌Сертификат действует: *30 дней с момента покупки , *на любой фильм и на любой сеанс, *если сертификат не был использован, то деньги не возвращаются.

Групповой поход в кино / Сокол В кинотеатре «Сокол», для групп от 15 человек билет сопровождающему бесплатно. Принять участие в акции могут группы посетителей от 15 человек, если вас 30 , то 2 сопроводительных билета бесплатно и т.д. *Для участия необходимо выкупить одновременно все билеты в кассе кинотеатра, и сопроводительный билет будет бесплатно. *Данная акция действует только при покупке билетов на один сеанс, + 1 бесплатно на этот же сеанс.