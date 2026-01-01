Оповещения от Киноафиши
О сети

«Оренкино» — сеть кинотеатров государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Облкиновидео».

В других городах
Абдулино, Бугуруслан, Медногорск, Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, Орск
Кинотеатры
Сокол
просп. Победы, 132
Все кинотеатры
Скидки в сети
Подарочные сертификаты / Сокол

В кинотеатра "Сокол "вы можете приобрести подарочные сертификаты для друзей и родных на все ближайшие праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта! Сертификат - это лучший подарок для любителей кино! У нас есть сертификат на 1 билет 📌Сертификат действует: *30 дней с момента покупки , *на любой фильм и на любой сеанс, *если сертификат не был использован, то деньги не возвращаются.

Специальные предложения
Групповой поход в кино / Сокол

В кинотеатре «Сокол», для групп от 15 человек билет сопровождающему бесплатно. Принять участие в акции могут группы посетителей от 15 человек, если вас 30 , то 2 сопроводительных билета бесплатно и т.д. *Для участия необходимо выкупить одновременно все билеты в кассе кинотеатра, и сопроводительный билет будет бесплатно. *Данная акция действует только при покупке билетов на один сеанс, + 1 бесплатно на этот же сеанс.

Коллективные заявки
В День Рождения - Кино в подарок! / Сокол

Приходите в кинотеатр «Сокол» и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно!🙌 ☝* Предложение действительно только в сам день рождения на просмотр 1 фильма и с КОПИЕЙ документов (которую отдадите кассиру). ** Специальным предложением может воспользоваться только сам именинник.

В день рождения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
