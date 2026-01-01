Оповещения от Киноафиши
Синема 5
Синема 5: расписание сеансов и цены в Оренбурге
Синема 5 Гулливер
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 350 ₽
11:00
от 350 ₽
12:15
от 350 ₽
13:15
от 470 ₽
14:30
от 470 ₽
15:30
от 470 ₽
16:45
от 470 ₽
17:45
от 470 ₽
18:55
от 470 ₽
20:00
от 470 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:55
от 350 ₽
16:15
от 470 ₽
19:10
от 510 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:45
от 400 ₽
16:55
от 510 ₽
Синема 5 Север
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:40
от 350 ₽
12:50
от 350 ₽
15:00
от 470 ₽
17:10
от 470 ₽
19:20
от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:45
от 350 ₽
12:10
от 350 ₽
13:00
от 470 ₽
14:25
от 470 ₽
15:15
от 470 ₽
16:05
от 570 ₽
16:40
от 470 ₽
17:30
от 470 ₽
18:55
от 470 ₽
19:45
от 470 ₽
21:10
от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
13:40
от 470 ₽
17:15
от 470 ₽
20:50
от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
