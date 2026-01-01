Оповещения от Киноафиши
Синема 5 Гулливер г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:15 от 350 ₽ 13:15 от 470 ₽ 14:30 от 470 ₽ 15:30 от 470 ₽ 16:45 от 470 ₽ 17:45 от 470 ₽ 18:55 от 470 ₽ 20:00 от 470 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:55 от 350 ₽ 16:15 от 470 ₽ 19:10 от 510 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:45 от 400 ₽ 16:55 от 510 ₽
Синема 5 Север г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:40 от 350 ₽ 12:50 от 350 ₽ 15:00 от 470 ₽ 17:10 от 470 ₽ 19:20 от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:45 от 350 ₽ 12:10 от 350 ₽ 13:00 от 470 ₽ 14:25 от 470 ₽ 15:15 от 470 ₽ 16:05 от 570 ₽ 16:40 от 470 ₽ 17:30 от 470 ₽ 18:55 от 470 ₽ 19:45 от 470 ₽ 21:10 от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
13:40 от 470 ₽ 17:15 от 470 ₽ 20:50 от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
