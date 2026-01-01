Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Оренбурга
РДК Караванный
РДК Караванный
Расписание сеансов кинотеатра «РДК Караванный»
Расписание сеансов кинотеатра «РДК Караванный»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
32
км
Мистер Фёст
Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
5
34.4
км
Кинодом
ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5
37.1
км
Сокол
просп. Победы, 132
5
38.7
км
Синема 5 Север
пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5
39
км
Космос
Парковый просп., 5а
5
39.9
км
Мармелад Синема
Шарлыкское шоссе, 1
5
