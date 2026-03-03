Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Оренбург, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Оренбурга
Кинотеатры
Мармелад Синема
Расписание сеансов кинотеатра «Мармелад Синема »
Расписание сеансов кинотеатра «Мармелад Синема »
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
13:00
от 200 ₽
21:30
от 200 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
01:10
от 200 ₽
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
2D
10:25
от 200 ₽
12:25
от 200 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
00:50
от 600 ₽
Волшебник
драма, комедия
2019, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
13:50
от 200 ₽
18:00
от 200 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:40
от 600 ₽
22:20
от 200 ₽
00:00
от 200 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:10
от 200 ₽
16:55
от 200 ₽
21:45
от 200 ₽
00:25
от 200 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
00:55
от 200 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
10:10
от 200 ₽
13:50
от 200 ₽
18:00
от 200 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
01:15
от 200 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:40
от 200 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
12:20
от 200 ₽
14:10
от 200 ₽
20:00
от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
18:30
от 200 ₽
22:45
от 200 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
11:15
от 600 ₽
14:30
от 200 ₽
16:00
от 200 ₽
19:35
от 200 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
17:15
от 200 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:15
от 600 ₽
23:20
от 200 ₽
Ловушка для кролика
ужасы, детектив, триллер
2025, США
2D
01:25
от 200 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
10:30
от 200 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
16:10
от 200 ₽
18:10
от 200 ₽
Марти Великолепный
драма, исторический
2025, США
2D
20:25
от 200 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
15:50
от 200 ₽
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:45
от 200 ₽
12:00
от 200 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
14:00
от 200 ₽
19:00
от 200 ₽
20:15
от 200 ₽
21:50
от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:25
от 200 ₽
11:40
от 200 ₽
12:45
от 200 ₽
15:00
от 200 ₽
16:50
от 200 ₽
19:10
от 200 ₽
20:20
от 600 ₽
21:25
от 200 ₽
22:35
от 600 ₽
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
2D
12:10
от 200 ₽
18:35
от 200 ₽
Убойные каникулы
комедия, триллер
2009, Канада
2D
21:05
от 200 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
16:40
от 200 ₽
20:50
от 200 ₽
01:10
от 200 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 200 ₽
13:25
от 600 ₽
16:45
от 200 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
14:40
от 200 ₽
19:00
от 200 ₽
23:00
от 200 ₽
01:10
от 200 ₽
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
2D
19:00
от 200 ₽
23:45
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667