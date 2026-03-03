Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мармелад Синема »

Расписание сеансов кинотеатра «Мармелад Синема »

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
13:00 от 200 ₽ 21:30 от 200 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
01:10 от 200 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
10:25 от 200 ₽ 12:25 от 200 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
00:50 от 600 ₽
Волшебник
Волшебник драма, комедия 2019, Россия
2D
10:10 от 200 ₽ 13:50 от 200 ₽ 18:00 от 200 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:40 от 600 ₽ 22:20 от 200 ₽ 00:00 от 200 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:10 от 200 ₽ 16:55 от 200 ₽ 21:45 от 200 ₽ 00:25 от 200 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
00:55 от 200 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
10:10 от 200 ₽ 13:50 от 200 ₽ 18:00 от 200 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
01:15 от 200 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:40 от 200 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 200 ₽ 12:20 от 200 ₽ 14:10 от 200 ₽ 20:00 от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:30 от 200 ₽ 22:45 от 200 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:10 от 200 ₽ 11:15 от 600 ₽ 14:30 от 200 ₽ 16:00 от 200 ₽ 19:35 от 200 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
17:15 от 200 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:15 от 600 ₽ 23:20 от 200 ₽
Ловушка для кролика
Ловушка для кролика ужасы, детектив, триллер 2025, США
2D
01:25 от 200 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
10:30 от 200 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:10 от 200 ₽ 18:10 от 200 ₽
Марти Великолепный
Марти Великолепный драма, исторический 2025, США
2D
20:25 от 200 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
15:50 от 200 ₽
Простоквашино
Простоквашино приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:45 от 200 ₽ 12:00 от 200 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
14:00 от 200 ₽ 19:00 от 200 ₽ 20:15 от 200 ₽ 21:50 от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:25 от 200 ₽ 11:40 от 200 ₽ 12:45 от 200 ₽ 15:00 от 200 ₽ 16:50 от 200 ₽ 19:10 от 200 ₽ 20:20 от 600 ₽ 21:25 от 200 ₽ 22:35 от 600 ₽
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
2D
12:10 от 200 ₽ 18:35 от 200 ₽
Убойные каникулы
Убойные каникулы комедия, триллер 2009, Канада
2D
21:05 от 200 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
16:40 от 200 ₽ 20:50 от 200 ₽ 01:10 от 200 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 200 ₽ 13:25 от 600 ₽ 16:45 от 200 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:40 от 200 ₽ 19:00 от 200 ₽ 23:00 от 200 ₽ 01:10 от 200 ₽
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
19:00 от 200 ₽ 23:45 от 200 ₽
